Мбаппе решил покинуть «ПСЖ»

Форвард Килиан Мбаппе принял решение относительно своего будущего в «ПСЖ». Об этом информирует газета Marca.

Согласно данным источника, нападающий не верит, что сможет добиться успеха вместе с парижским грандом, а потому решил покинуть клуб. Мбаппе уже сообщил об этом руководству.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Килиана с французским грандом рассчитано до середины 2022 года. Стороны вели переговоры о пролонгации сотрудничества, но так и не смогли договориться.

Килиан защищает цвета «ПСЖ» с 2018 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 31 встречу, записав на свой счет 27 забитых мячей (шесть - с пенальти) и семь голевых передач.