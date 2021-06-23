Рамос получит в «ПСЖ» больше, чем зарабатывал в «Реале»

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23 Июня 2021, 00:05,
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«ПСЖ» планирует предложить контракт Серхио Рамосу, об этом сообщает твиттер португальского инсайдера Педру Алмейды. По словам журналиста, соглашение рассчитано на два года и предусматривает зарплату для футболиста размером 15 миллионов евро в год. Как ранее сообщали испанские СМИ, в мадридском «Реале» Серхио Рамос получал около 12 миллионов евро за сезон.
Кроме парижского клуба, на защитника также претендует итальянская «Рома». По информации СМИ, в кандидатуре Рамоса лично заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью, работавший ранее с защитником в Мадриде.
Напомним, что у Серхио Рамоса этим летом закончился контракт с «Реалом», и он не был продлен, вследствие чего испанец покинул клуб, за который выступал на протяжении 16 лет и являлся его капитаном. По слухам, причиной ухода является конфликт футболиста с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
|Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Серхио Рамос