Рамос получит в «ПСЖ» больше, чем зарабатывал в «Реале»

«ПСЖ» планирует предложить контракт Серхио Рамосу, об этом сообщает твиттер португальского инсайдера Педру Алмейды. По словам журналиста, соглашение рассчитано на два года и предусматривает зарплату для футболиста размером 15 миллионов евро в год. Как ранее сообщали испанские СМИ, в мадридском «Реале» Серхио Рамос получал около 12 миллионов евро за сезон.

Кроме парижского клуба, на защитника также претендует итальянская «Рома». По информации СМИ, в кандидатуре Рамоса лично заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью, работавший ранее с защитником в Мадриде.

Напомним, что у Серхио Рамоса этим летом закончился контракт с «Реалом», и он не был продлен, вследствие чего испанец покинул клуб, за который выступал на протяжении 16 лет и являлся его капитаном. По слухам, причиной ухода является конфликт футболиста с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.