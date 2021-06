Агент назвал клубы, интересовавшиеся Вейналдумом

Полузащитник Джоржиньо Вейналдум сменил «Ливерпуль» на «ПСЖ» на правах свободного агента. Его представитель Хамфри Нейман огласил весь список потенциальных клубов голландца.

- Конечно, «Ливерпуль» сделал попытку его сохранить. Все началось достаточно рано. В январе проявил интерес «Интер». Было предложение для Джини, но появились проблемы с выводом денег из Китая, поэтому «Интер» не смог профинансировать свои обещания, - заявил агент подкасту Here We Go.

- Далее позвонил директор «Ювентуса». В то же время Леонардо из «ПСЖ» связался со мной. Мы знали, что Куман в «Барселоне» захочет привести Джорджиньо в клуб. На поздней стадии подключилась «Бавария», - добавил агент.

В итоге Вейналдум выбирал между «Барселоной» и «ПСЖ». Карьеру он продолжит в Лиге 1.