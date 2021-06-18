​«ПСЖ» не будет вести переговоры с Рамосом, если он не снизит требования

Серхио Рамос остался без клуба. В четверг многолетний капитан «Реала», выступавший за «сливочных» в течение 16 сезонов, провёл прощальную пресс-конференцию в Мадриде. Рамос исключил возвращение в «Севилью», но при этом у него хватает других вариантов. Один из них – «ПСЖ». Впрочем, парижский гранд не будет вести переговоры с Рамосом, если он не снизит свои требования, заключающиеся в 12 миллионах евро заработной платы в год. Кроме того, в «ПСЖ» в целом не уверены в физической пригодности Рамоса.

По другим данным, Серхио Рамос хочет даже не 12, а в 15 миллионов евро зарплаты ежегодно.