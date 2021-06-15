Линекер: «Мбаппе заменит Роналду, но не Месси»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о французском форварде Килиане Мбаппе. Эксперт сравнил нападающего «ПСЖ» с португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Килиан уже готовая мировая звезда. Думаю, он сможет заменить Роналду, но не Месси. Лео способен творить такие вещи, которые другим игрокам не под силу», - приводит слов англичанина портал Goal.com.

В прошлом сезоне чемпионата Франции 22-летний нападающий провел 31 матч, забил 27 голов и отдал семь результативных передач. В настоящий момент Мбаппе находится на Евро-2020 в составе своей национальной команды.