​Кейлор Навас намекнул «ПСЖ», что его не ценят

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас оставил весьма загадочную картинку с текстом в «сториз» на своей страничке в Instagram.

«Предложите своё отсутствие тем, кто не ценит ваше присутствие», - говорится в публикации Наваса.

Предполагается, что таким образом Кейлор Навас отреагировал на близость «ПСЖ» к подписанию другого вратаря – Джанлуиджи Доннаруммы. Молодой футболист обретает статус свободного агента в конце июня, когда его контракт с «Миланом» перестанет действовать.

«ПСЖ» по итогам чемпионата Франции сезона 2020/2021 занял второе место. Чемпионом же Лиги 1 стал «Лилль».