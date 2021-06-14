​Кейлор Навас намекнул «ПСЖ», что его не ценят

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14 Июня 2021, 19:17,
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Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас оставил весьма загадочную картинку с текстом в «сториз» на своей страничке в Instagram.
«Предложите своё отсутствие тем, кто не ценит ваше присутствие», - говорится в публикации Наваса.
Предполагается, что таким образом Кейлор Навас отреагировал на близость «ПСЖ» к подписанию другого вратаря – Джанлуиджи Доннаруммы. Молодой футболист обретает статус свободного агента в конце июня, когда его контракт с «Миланом» перестанет действовать.
«ПСЖ» по итогам чемпионата Франции сезона 2020/2021 занял второе место. Чемпионом же Лиги 1 стал «Лилль».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас