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Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» будет рассчитан до 2026 года

13 Июня 2021, 17:55,

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», парижский клуб заключит с голкипером контракт до 2026 года, все условия уже согласованы. Отмечается, что Доннарумма пройдет медосмотр не раньше среды. «ПСЖ» не будет отдавать итальянца в аренду, он будет конкурировать с Навасом за место в стартовом составе.

Доннарумма является воспитанником «Милана». Контракт голкипера с родным клубом истекает 1 июля 2021 года, таким образом, Джанлуиджи покинет стан «россонери» на правах свободного агента и достанется «ПСЖ» бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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0
Милка
13 Июня 2021, 18:16

Предатель

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