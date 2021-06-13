Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» будет рассчитан до 2026 года

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13 Июня 2021, 17:55,
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Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», парижский клуб заключит с голкипером контракт до 2026 года, все условия уже согласованы. Отмечается, что Доннарумма пройдет медосмотр не раньше среды. «ПСЖ» не будет отдавать итальянца в аренду, он будет конкурировать с Навасом за место в стартовом составе.
Доннарумма является воспитанником «Милана». Контракт голкипера с родным клубом истекает 1 июля 2021 года, таким образом, Джанлуиджи покинет стан «россонери» на правах свободного агента и достанется «ПСЖ» бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма
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