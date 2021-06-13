Мбаппе – о продлении контракта: «Не самое подходящее время для обсуждения»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе в очередной раз ответил на вопрос о возможном продлении контракта с парижским клубом.

«Для меня сейчас самое важное – это сборная Франции, остальные вещи меня не интересуют. Сейчас не самое подходящее время для обсуждения контракта», - сказал Мбаппе на конференции перед матчем против сборной Германии.

22-летний Мбаппе является лидером и сборной Франции, и «ПСЖ». Контракт молодого футболиста с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 160 миллионов евро.