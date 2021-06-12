​Вейналдум объяснил, почему выбрал «ПСЖ», а не «Барселону»

На днях было объявлено о том, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум переходит из «Ливерпуля» в «ПСЖ». Голландский футболист объяснил, почему выбрал парижан, а не «Барселону».

«Мы потратили недели на переговоры с «Барселоной», но клуб не сделал последний шаг. Появился «ПСЖ», который был быстрее и решительнее.

Было трудно отказать «Барселоне», потому что это был один из первых клубов, который мной заинтересовался. Но спортивный проект «ПСЖ» меня убедил и удовлетворил.

Это было трудно решение. «Барселона» и «ПСЖ» - два великих клуба, и я бы хотел играть и там, и там. Но я доволен принятым решением», - приводит слова Вейналдума испанский Sport.