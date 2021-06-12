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​Вейналдум объяснил, почему выбрал «ПСЖ», а не «Барселону»

12 Июня 2021, 17:40,

На днях было объявлено о том, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум переходит из «Ливерпуля» в «ПСЖ». Голландский футболист объяснил, почему выбрал парижан, а не «Барселону».

«Мы потратили недели на переговоры с «Барселоной», но клуб не сделал последний шаг. Появился «ПСЖ», который был быстрее и решительнее.

Было трудно отказать «Барселоне», потому что это был один из первых клубов, который мной заинтересовался. Но спортивный проект «ПСЖ» меня убедил и удовлетворил.

Это было трудно решение. «Барселона» и «ПСЖ» - два великих клуба, и я бы хотел играть и там, и там. Но я доволен принятым решением», - приводит слова Вейналдума испанский Sport.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум
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Комментарии (5)
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0
HG2017
12 Июня 2021, 18:32

Вот зря, в барсе был бы хорош.

0
Карыч Кар
12 Июня 2021, 18:00

Правильно. Не надо будет гнома удовлетворять.

0
Берг_111
12 Июня 2021, 18:51

А ты паходу шампуня др**Ь алень штопаный

1
ARTUR
12 Июня 2021, 17:59

врун ..просто те дали больше , да и пыжится там особо не нужно ибо чемпионатик так себе , ну и протухнешь там как протух Неймарчик , Дракслер

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