​Вейналдум объяснил, почему выбрал «ПСЖ», а не «Барселону»

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12 Июня 2021, 17:40,
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На днях было объявлено о том, что полузащитник Джорджиньо Вейналдум переходит из «Ливерпуля» в «ПСЖ». Голландский футболист объяснил, почему выбрал парижан, а не «Барселону».
«Мы потратили недели на переговоры с «Барселоной», но клуб не сделал последний шаг. Появился «ПСЖ», который был быстрее и решительнее.
Было трудно отказать «Барселоне», потому что это был один из первых клубов, который мной заинтересовался. Но спортивный проект «ПСЖ» меня убедил и удовлетворил.
Это было трудно решение. «Барселона» и «ПСЖ» - два великих клуба, и я бы хотел играть и там, и там. Но я доволен принятым решением», - приводит слова Вейналдума испанский Sport.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум
Вот зря, в барсе был бы хорош.
Правильно. Не надо будет гнома удовлетворять.
А ты паходу шампуня др**Ь алень штопаный
врун ..просто те дали больше , да и пыжится там особо не нужно ибо чемпионатик так себе , ну и протухнешь там как протух Неймарчик , Дракслер