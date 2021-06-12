Мбаппе - о «ПСЖ»: «Лучшее ли это место для меня?»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал относительно своего будущего.

«Я не собираюсь торопиться принимать решение о своем будущем. Мне нужно все взвесить и сделать правильный выбор. Сейчас я играю за хорошую команду, мне здесь комфортно. Но лучшее ли это место для меня? Пока затрудняюсь ответить», - приводит слова футболиста France Football.

Килиан защищает цвета парижского гранда с лета 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 31 матч, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.