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Мбаппе - о «ПСЖ»: «Лучшее ли это место для меня?»

12 Июня 2021, 10:09,

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе порассуждал относительно своего будущего.

«Я не собираюсь торопиться принимать решение о своем будущем. Мне нужно все взвесить и сделать правильный выбор. Сейчас я играю за хорошую команду, мне здесь комфортно. Но лучшее ли это место для меня? Пока затрудняюсь ответить», - приводит слова футболиста France Football.

Килиан защищает цвета парижского гранда с лета 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 31 матч, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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