Неймар блокировал уход Мбаппе из «ПСЖ»

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10 Июня 2021, 17:23,
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Форвард «ПСЖ» Неймар недавно продлил контракт с клубом. Одним из условий бразильца было заключение новой сделки со стороны парижан с другим игроком линии атаки Килианом Мбаппе. Об этом сообщает AS.
Эта информация помогает понять недавнее высказывание главы «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи, который пообещал, что Мбаппе останется в столице Франции, несмотря на предметный интерес со стороны «Реала».
Неймар с Мбаппе появились в «ПСЖ» в 2017 году и забили около половины из 582 голов клуба за последние четыре года. Мбаппе забил 132 мяча и оформил 54 ассиста, у Неймара 87 голов и 45 результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе