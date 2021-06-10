Неймар блокировал уход Мбаппе из «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар недавно продлил контракт с клубом. Одним из условий бразильца было заключение новой сделки со стороны парижан с другим игроком линии атаки Килианом Мбаппе. Об этом сообщает AS.

Эта информация помогает понять недавнее высказывание главы «ПСЖ» Нассера аль-Хелаифи, который пообещал, что Мбаппе останется в столице Франции, несмотря на предметный интерес со стороны «Реала».

Неймар с Мбаппе появились в «ПСЖ» в 2017 году и забили около половины из 582 голов клуба за последние четыре года. Мбаппе забил 132 мяча и оформил 54 ассиста, у Неймара 87 голов и 45 результативных передач.