Мбаппе: «Тухель невероятен в тактическом плане»

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10 Июня 2021, 08:38,
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Один из лидеров французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе вспомнил о работе под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля, ныне занимающего пост наставника лондонского «Челси».
«Томас обладает невероятным тактическим навыком. Он очень точно предсказывает схему соперников. Тухель еще достаточно молод и имеет шанс войти в историю. Он уже доказал свой класс в минувшем сезоне, выиграв Лигу чемпионов», - приводит слова нападающего L'Equipe
Тухель занимал пост наставника парижского коллектива с 2018 по 2020 год. Под его руководством «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции и один раз выходил в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Килиан Мбаппе, Томас Тухель
Просто чемпионат Франции не считают за достижение, это Тухеля и подвело. А так, с упущенным чемпионством, и о Тухеле проще вспоминать, верно?