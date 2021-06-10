Мбаппе: «Тухель невероятен в тактическом плане»

Один из лидеров французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе вспомнил о работе под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля, ныне занимающего пост наставника лондонского «Челси».

«Томас обладает невероятным тактическим навыком. Он очень точно предсказывает схему соперников. Тухель еще достаточно молод и имеет шанс войти в историю. Он уже доказал свой класс в минувшем сезоне, выиграв Лигу чемпионов», - приводит слова нападающего L'Equipe

Тухель занимал пост наставника парижского коллектива с 2018 по 2020 год. Под его руководством «ПСЖ» дважды выигрывал чемпионат Франции и один раз выходил в финал Лиги чемпионов, где уступил «Баварии» (0:1).