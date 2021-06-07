Неймара и Головина нет в сборной сезона Лиги 1

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07 Июня 2021, 18:22,
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Пресс-служба французской Лиги 1 показала символическую сборную завершившегося сезона.
В символической сборной не нашлось места для звёздного форварда «ПСЖ» Неймара и российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
В сборную попали такие игроки: Меньян («Лилль») – Клаус («Ланс»), Маркиньос («ПСЖ»), Фонте («Лилль»), Мандава («Лилль») – Пакета («Лион»), Андре («Лилль»), Тчуамени («Монако») – Депай («Лион»), Мбаппе («ПСЖ»), Йылмаз («Лилль»).
Напомним, что чемпионом Франции во многом неожиданно стал «Лилль». Второе место занял «ПСЖ», а тройку замкнул «Монако».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Монако, Неймар, Лилль, Александр Головин, Килиан Мбаппе, Майк Меньян