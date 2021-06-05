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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Бордо» может продать Башича в «Наполи»

05 Июня 2021, 13:10,

Французский «Бордо» получил предложение от «Наполи» относительно покупки 24-летнего хорватского полузащитника Тома Башича. Хавбек, контракт которого с представителем Лиги 1 истекает в конце июня следующего года, провёл в прошлом сезоне 34 матча в чемпионате Франции, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Башич – рослый и физически крепкий хавбек, а его рост достигает отметки в 190 см. Журналисты Calciomercato полагают, что хорват, оцениваемый в 9 миллионов евро, заинтересован в трансфере в «Наполи». Напомним, что «Наполи» не хватило одного очка для выхода в Лигу чемпионов по итогам прошлой кампании.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Наполи, Бордо, Трансферы футбола - лето 2021, Лига 1, Тома Башич
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