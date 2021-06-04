«ПСЖ» включился в борьбу за Вейналдума

Нидерландский футболист Джорджиньо Вейналдум не договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта, поэтому летом 2021 года станет свободным агентом.

Ещё в марте были новости о том, что Вейналдум согласовал контракт с «Барселоной». В июне в борьбу за защитника включился «Пари Сен-Жермен», который готов сделать более выгодное денежное предложение, чем каталонцы. ESPN сообщает, что футболист готов переехать в Париж ради финансовой выгоды. Источники говорят, что испанцы собираются выйти из переговоров, так как не согласны повышать условия контракта с игроком.

В сезоне 2020/21 Вейналдум сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей.