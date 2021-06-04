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«ПСЖ» включился в борьбу за Вейналдума

04 Июня 2021, 23:29,

Нидерландский футболист Джорджиньо Вейналдум не договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта, поэтому летом 2021 года станет свободным агентом. 

Ещё в марте были новости о том, что Вейналдум согласовал контракт с «Барселоной». В июне в борьбу за защитника включился «Пари Сен-Жермен», который готов сделать более выгодное денежное предложение, чем каталонцы. ESPN сообщает, что футболист готов переехать в Париж ради финансовой выгоды. Источники говорят, что испанцы собираются выйти из переговоров, так как не согласны повышать условия контракта с игроком. 

В сезоне 2020/21 Вейналдум сыграл за «Ливерпуль» 38 матчей. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Барселона, ПСЖ, Трансферы футбола - лето 2021, Джорджиньо Вейналдум
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