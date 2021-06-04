Виейра и Раньери - претенденты на пост главного тренера «Лилля»

Французский специалист Патрик Вийера, который находится в статусе безработного после ухода из «Ниццы», может продолжить карьеру в Лиге 1. Об этом информирует издание L’Equipe.

Согласно данным источника, Виейра рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера «Лилля». Ранее с поста наставника команды ушел Кристоф Галтье.

Помимо Патрика руководство «догов» рассматривает кандидатуру бывшего тренера «Лестера» Клаудио Раньери.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Лилль» впервые за долгое время стал чемпионом Франции, опередив столичный «ПСЖ» на один балл.