Леонардо: «В «ПСЖ» довольны работой Почеттино»

Руководство «ПСЖ» довольно работой главного тренера команды Маурисио Почеттино. Об этом в беседе с журналистами поведал спортивный директор парижского гранда Леонардо.

«Нам надоело читать информацию о возможной отставке Маурисио. Я общаюсь с ним каждый день, мы обсуждаем наши планы на следующий сезон. У него действующее соглашение с «ПСЖ», в клубе все довольны его работой», - передает слова функционера France Football.

Ранее стало известно, что стороны продлил соглашение до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Почеттино привел «ПСЖ» к триумфу в Кубке Франции. В Лиге 1 команда финишировала на втором месте, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.