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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Леонардо: «В «ПСЖ» довольны работой Почеттино»

04 Июня 2021, 08:20,

Руководство «ПСЖ» довольно работой главного тренера команды Маурисио Почеттино. Об этом в беседе с журналистами поведал спортивный директор парижского гранда Леонардо.

«Нам надоело читать информацию о возможной отставке Маурисио. Я общаюсь с ним каждый день, мы обсуждаем наши планы на следующий сезон. У него действующее соглашение с «ПСЖ», в клубе все довольны его работой», - передает слова функционера France Football.

Ранее стало известно, что стороны продлил соглашение до лета 2023 года.

В прошлом сезоне Почеттино привел «ПСЖ» к триумфу в Кубке Франции. В Лиге 1 команда финишировала на втором месте, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино, Леонардо
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