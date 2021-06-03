Мбаппе: «Моё лицо мелькает по всему миру, но я не лучше других»

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе согласился, что после чемпионата мира 2018 года стал мировой звездой.

Мбаппе не отрицает, что его лицо мелькает по всему миру, так что футболиста можно назвать звездой. Нападающий добавляет, что это ни в коем случае не делает его лучше остальных людей. В интервью для Esquire Мбаппе заявил, что он и другие игроки любят дарить удовольствие, эмоции, оставляя на поле своё здоровье и время, поэтому они заслужили быть знаменитыми.

В этой же публикации Мбаппе не стал сравнивать себя с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, так как они совершенно на другом уровне.