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Рибери мечтает остаться в «Фиорентине»

03 Июня 2021, 17:27,

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не думает о завершении карьеры, хотя вскоре станет свободным агентом и пока не определился с будущим местом работы.

- Мой приоритет - остаться в «Фиорентине» и на следующий сезон. Надеюсь, что смогу здесь продолжить, но все еще жду возможности обсудить эту тему с руководством клуба, - заявил 38-летний француз RMC Top of the Foot.

Рибери перебрался во Флоренцию в 2019 году из «Баварии» на правах свободного агента и получал по 4,5 млн евро за сезон. Вряд ли клуб сможет предложить ему сопоставимый к прежним условиям контракт. Франк Рибери забил пять голов в 51 матче за тосканцев.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Франк Рибери
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