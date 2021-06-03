Рибери мечтает остаться в «Фиорентине»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не думает о завершении карьеры, хотя вскоре станет свободным агентом и пока не определился с будущим местом работы.

- Мой приоритет - остаться в «Фиорентине» и на следующий сезон. Надеюсь, что смогу здесь продолжить, но все еще жду возможности обсудить эту тему с руководством клуба, - заявил 38-летний француз RMC Top of the Foot.

Рибери перебрался во Флоренцию в 2019 году из «Баварии» на правах свободного агента и получал по 4,5 млн евро за сезон. Вряд ли клуб сможет предложить ему сопоставимый к прежним условиям контракт. Франк Рибери забил пять голов в 51 матче за тосканцев.