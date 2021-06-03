Рибери мечтает остаться в «Фиорентине»

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03 Июня 2021, 17:27,
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Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери не думает о завершении карьеры, хотя вскоре станет свободным агентом и пока не определился с будущим местом работы.
- Мой приоритет - остаться в «Фиорентине» и на следующий сезон. Надеюсь, что смогу здесь продолжить, но все еще жду возможности обсудить эту тему с руководством клуба, - заявил 38-летний француз RMC Top of the Foot.
Рибери перебрался во Флоренцию в 2019 году из «Баварии» на правах свободного агента и получал по 4,5 млн евро за сезон. Вряд ли клуб сможет предложить ему сопоставимый к прежним условиям контракт. Франк Рибери забил пять голов в 51 матче за тосканцев.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Франк Рибери