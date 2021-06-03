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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Мбаппе назвал свой лучший матч в карьере

03 Июня 2021, 00:44,

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает, что его лучшим матчем в карьере было противостояние с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21. 

«ПСЖ» выиграл у «Барселоны» на «Камп Ноу» со счётом 4:1. Три мяча из четырёх забил Килиан Мбаппе. Однако сам француз отметил изданию L'Equipe, что ему больше понравилась в себе универсальная игра, ведь он не только забивал, но и помогал команде в защите. Также Мбаппе выиграл 90% верховых единоборств. 

Мбаппе отметил, что на протяжении всех 90 минут его психологическое состояние было на высоте. 

В ответном матче в Париже команды сыграли со счётом 1:1 и в следующий раунд плей-офф прошёл «ПСЖ». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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