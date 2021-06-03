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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Мбаппе: «Неймар только начал понимать Францию»

03 Июня 2021, 00:30,

Одноклубник Неймара Килиан Мбаппе ожидает, что бразилец наконец-то адаптировался во Франции после перехода из «Барселоны». 

Мбаппе видит разницу между Бразилией и Францией. Нападающий уверяет, что бразильцы более радостные и позитивные люди, тогда как французы выделяются слишком серьёзным отношением к жизни. Именно поэтому к Неймару есть вопросы от фанатов «ПСЖ» после того, как игрок оказывается за покерным столом или занимается другими делами, далёкими от футбола. 

Однако как сказал Мбаппе для L'Obs, Неймар уже понял разницу в менталитете, поэтому в скором будущем должен стать своим для французских болельщиков. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе
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