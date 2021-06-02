Мбаппе: «Я не делю людей на чёрных и белых»

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02 Июня 2021, 21:40,
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своей политической позиции.
Мбаппе придерживается мнения, что люди не должны строить друг от друга барьеры, проводя разделение по цвету кожи. Футболист считает себя патриотом своей страны и хочет сделать всё, чтобы жизнь во Франции стала лучше. Мбаппе сказал в интервью на L'Obs, что не отрицает возможность своего появления в политике после завершения карьеры игрока.
Также форвард «ПСЖ» отметил, что американцы гордятся Америкой, что ему хотелось бы видеть и во французах.
В ещё одном интервью перед чемпионатом Европы 2020 года Мбаппе заявил, что ему ещё далеко до Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе