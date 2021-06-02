Мбаппе: «Я не делю людей на чёрных и белых»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своей политической позиции.

Мбаппе придерживается мнения, что люди не должны строить друг от друга барьеры, проводя разделение по цвету кожи. Футболист считает себя патриотом своей страны и хочет сделать всё, чтобы жизнь во Франции стала лучше. Мбаппе сказал в интервью на L'Obs, что не отрицает возможность своего появления в политике после завершения карьеры игрока.

Также форвард «ПСЖ» отметил, что американцы гордятся Америкой, что ему хотелось бы видеть и во французах.

В ещё одном интервью перед чемпионатом Европы 2020 года Мбаппе заявил, что ему ещё далеко до Криштиану Роналду и Лионеля Месси.