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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Мбаппе: «Я не делю людей на чёрных и белых»

02 Июня 2021, 21:40,

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своей политической позиции. 

Мбаппе придерживается мнения, что люди не должны строить друг от друга барьеры, проводя разделение по цвету кожи. Футболист считает себя патриотом своей страны и хочет сделать всё, чтобы жизнь во Франции стала лучше. Мбаппе сказал в интервью на L'Obs, что не отрицает возможность своего появления в политике после завершения карьеры игрока. 

Также форвард «ПСЖ» отметил, что американцы гордятся Америкой, что ему хотелось бы видеть и во французах. 

В ещё одном интервью перед чемпионатом Европы 2020 года Мбаппе заявил, что ему ещё далеко до Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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