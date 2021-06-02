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Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Чемпионат Франции сократят до 18 клубов

02 Июня 2021, 16:44,

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение о сокращении числа участников Лиги 1 с 20 клубов до 18. Официальное объявление ожидается на днях, сообщает L’Equipe.

Число клубов в элитном французском дивизионе будет сокращено с сезона 2023/2024. Ранее появлялась информация о том, что остальные топовые лиги Европы тоже могут пойти на сокращение участников сезона из-за изменения формата Лиги чемпионов. Через три года на основной стадии турнира будет 10 игровых дней вместо 6, а также появится дополнительная стадия плей-офф. В текущем графике отыскать даты для новых игровых дней просто невозможно.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Комментарии (1)
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Жигуль
02 Июня 2021, 16:51

Давно пора. Каждый год, в каждом чемпионате, есть 2-3 команды, которые просто нули.

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