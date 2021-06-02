​Чемпионат Франции сократят до 18 клубов

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приняла решение о сокращении числа участников Лиги 1 с 20 клубов до 18. Официальное объявление ожидается на днях, сообщает L’Equipe.

Число клубов в элитном французском дивизионе будет сокращено с сезона 2023/2024. Ранее появлялась информация о том, что остальные топовые лиги Европы тоже могут пойти на сокращение участников сезона из-за изменения формата Лиги чемпионов. Через три года на основной стадии турнира будет 10 игровых дней вместо 6, а также появится дополнительная стадия плей-офф. В текущем графике отыскать даты для новых игровых дней просто невозможно.