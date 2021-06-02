Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«ПСЖ» решил продлить аренду Кина

02 Июня 2021, 09:26,

Итальянский форвард Мойзе Кин может задержаться в «ПСЖ» на следующий сезон. Об этом сообщил посредством своего «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что парижский гранд направил в «Эвертон» запрос о пролонгации арендного соглашения. Мерсисайдцы примут решение по судьбе футболиста после назначения нового наставника. Вчера, 1 июня, пост рулевого «ирисок» покинул Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне чемпионата Франции 21-летний нападающий сыграл 26 поединков, отметившись 13 забитыми мячами. Вместе с парижским грандом Мойзе стал серебряным призером Лиги 1.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Мойзе Кин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
02 Июня 2021, 09:41

Есть перспективы у парня, есть. И, видимо, в ПСЖ это почувствовали.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола