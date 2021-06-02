«ПСЖ» решил продлить аренду Кина

Итальянский форвард Мойзе Кин может задержаться в «ПСЖ» на следующий сезон. Об этом сообщил посредством своего «Твиттера» инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что парижский гранд направил в «Эвертон» запрос о пролонгации арендного соглашения. Мерсисайдцы примут решение по судьбе футболиста после назначения нового наставника. Вчера, 1 июня, пост рулевого «ирисок» покинул Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне чемпионата Франции 21-летний нападающий сыграл 26 поединков, отметившись 13 забитыми мячами. Вместе с парижским грандом Мойзе стал серебряным призером Лиги 1.