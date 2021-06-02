«Марсель» хочет подписать Жерсона

Представитель Лиги 1 «Марсель» рассчитывает завершить летом трансфер Жерсона из «Фламенго» - 24-летний центральный полузащитник, оцениваемый в 20 миллионов евро, является приоритетным игроком для тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Calciomercato полагает, что «Фламенго» получит 25 миллионов чистыми деньгами и 5 миллионов бонусами, в то время как переговоры не утихают в последние недели. Если сделка состоится, то предыдущий работодатель бразильца, коим является «Рома», получит примерно 10% с последующей продажи игрока. Напомним, что Жерсон находился в «Роме» три года, забив два гола в 28 матчах.