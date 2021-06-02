Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Марсель» хочет подписать Жерсона

02 Июня 2021, 10:25,

Представитель Лиги 1 «Марсель» рассчитывает завершить летом трансфер Жерсона из «Фламенго» - 24-летний центральный полузащитник, оцениваемый в 20 миллионов евро, является приоритетным игроком для тренера «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Calciomercato полагает, что «Фламенго» получит 25 миллионов чистыми деньгами и 5 миллионов бонусами, в то время как переговоры не утихают в последние недели. Если сделка состоится, то предыдущий работодатель бразильца, коим является «Рома», получит примерно 10% с последующей продажи игрока. Напомним, что Жерсон находился в «Роме» три года, забив два гола в 28 матчах.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Марсель, Фламенго, Трансферы футбола - лето 2021, Лига 1, Жерсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола