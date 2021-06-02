«ПСЖ» продлил контракт с Почеттино

«Пари Сен-Жермен» продлил контракт с Маурисио Почетинно до лета 2023 года.

После сезона 2020/21 Почеттино пожаловался на организацию работы внутри «ПСЖ» и захотел покинуть команду. Одним из вариантов для аргентинского специалиста стал его бывший клуб «Тоттенхэм».

По данным The Telegraph, «ПСЖ» не отпустит главного тренера и автоматически продлил контракт на год, как подразумевало изначальное трудовое соглашение. В таком случае, Почеттино останется во Франции ещё на один сезон.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, выиграв в Кубке и Суперкубке Франции. Руководство клуба заявляло, что их устраивают эти результаты за полгода работы тренера.