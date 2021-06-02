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Кин не хочет возвращаться в «Эвертон», но «ПСЖ» не готов выкупить футболиста

02 Июня 2021, 00:06,

«Пари Сен-Жермен» готов предложить «Эвертону» за Мойзе Кина только 40 миллионов евро, тогда как английский клуб собирается выручить за продажу итальянского нападающего не меньше 45 миллионов евро. 

Сам футболист не хотел бы возвращаться в Англию и готов принять новый контракт от «ПСЖ» на пять лет. Однако клубы пока что не договорились о стоимости трансфера, как пишет журналист Николо Скира. 

21-летний игрок с 2010 по 2019 год выступал за молодёжную и основную команду «Ювентуса», затем перебрался в «Эвертон». Также Мойзе Кин заигран за национальную команду Италии. В «Пари Сен-Жермен» футболист провёл 26 матчей и забил 13 мячей. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Эвертон, Мойзе Кин
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