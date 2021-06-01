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Почеттино не устраивает, как работает «ПСЖ» внутри клуба

01 Июня 2021, 00:15,

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино расстроен тем, как организована административная работа внутри команды. 

После завершения сезона прошла информация, что Почеттино собирается уйти из «ПСЖ», хоть и возглавил клуб только в январе 2021 года. 31 мая 2021 года французскому СМИ Le Parisien стали известны причины недовольства специалиста. Как говорят источники, тренер расстроен тем, как проходят коммуникации внутри команды. Также Почеттино низко оценивает административную работу парижского коллектива. 

Одними из возможных вариантов продолжения карьеры Почеттино являются мадридский «Реал» и возвращение в «Тоттенхэм»

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино
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Комментарии (2)
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kalibr
01 Июня 2021, 00:59

ИМХО, клуба два, где он окажется: ТТХ или Реал!

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beorn_n
01 Июня 2021, 00:52

Он когда на работу устраивался сразу об этом поинтересоваться не мог?) Или деньги затмили глаза и только потом понял.

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