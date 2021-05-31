В «ПСЖ» отреагировали на слухи об уходе Почеттино

В «ПСЖ» отреагировали на информацию о возможном расставании с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Ранее различные СМИ сообщали, что аргентинский специалист может вернуться в лондонский «Тоттенхэм» или возглавить мадридский «Реал».

«У тренера действующее соглашений с клубом. Все счастливы», - рассказал спортивный директор парижского гранда Леонардо в интервью Europe 1.

Напомним, что Маурисио долгое время работал в «Тоттенхэме», а пост наставника «ПСЖ» занял в январе текущего года, подписав контракт лета 2022 года.

В минувшем сезоне парижский клуб занял второе место в Лиге 1 и дошел до 1/2 финала Лиги чемпионов.