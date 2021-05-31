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Леонардо продолжает допускать ошибки, которые дорого обходятся «ПСЖ»

31 Мая 2021, 00:26,

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо оказывается под всё большим давлением из-за ряда ошибочных решений, что сказалось на результатах команды. Еще год назад «Пари Сен-Жермен» привычно доминировал на внутренней арене и играл в финале Лиги чемпионов. Сейчас же уволенный Томас Тухель выиграл главный еврокубок с «Челси» вместе с ушедшим летом Тьяго Силвой.

Помимо этих проколов Леонардо есть и другие - главную звезду Килиана Мбаппе не удается удержать в команде, а последние новички Данилу Перейра и Рафинья Алькантара не блещут. Не лучшим оказалось решение расстаться с Эдинсоном Кавани, а заменивший его Мауро Икарди не особо впечатляет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Леонардо
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