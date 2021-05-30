Последний матч сезона во Франции и победное поражение «Нанта» - видео

Ответный поединок между «Нантом» и «Тулузой» за право играть в Лиге 1 в следующем сезоне получился очень напряжённым и богатым на карточки всех цветов. Гостям после неудачи в первой встрече (1:2) пришлось играть первым номером и создавать остроту у ворот «Нанта». Забить гол удалось на 62-й минуте, но это был единственный их успех. Победы 1:0 было недостаточно для повышения в классе. Получается, что «Нант» сохранил место в элите.

Напомним, что ранее в Лигу 2 отправились «Дижон» и «Ним». В обратном направлении последовали «Труа» и «Клермон Фут».

Видеообзор ответного стыкового матча представляем вашему вниманию.