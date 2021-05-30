«Нант» остался в Лиге 1, хоть и проиграл второй стыковой матч

Во Франции завершился повторный стыковой матч между «Нантом» и «Тулузой». Гол Вакуна Байо на 62-й минуте принес победу гостевой команде со счетом 1:0. Тем не менее, в новом сезоне Лиги 1 сыграет «Нант», который был сильнее противника в первом поединке - 2:1.

Ранее прямые путевки в Лигу 1 получили «Труа» и «Клермон». Высший дивизион покинули «Дижон» с «Нимом».