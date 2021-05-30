Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Нант» остался в Лиге 1, хоть и проиграл второй стыковой матч

30 Мая 2021, 21:06,

Во Франции завершился повторный стыковой матч между «Нантом» и «Тулузой». Гол Вакуна Байо на 62-й минуте принес победу гостевой команде со счетом 1:0. Тем не менее, в новом сезоне Лиги 1 сыграет «Нант», который был сильнее противника в первом поединке - 2:1.

Ранее прямые путевки в Лигу 1 получили «Труа» и «Клермон». Высший дивизион покинули «Дижон» с «Нимом».

Протокол игры  
Нант 0:1 Тулуза
    62' Байо Вакун (0:1)
Лафон Альбан Аппиа Деннис   5' Кастеллетто Жан-Шарль Паллуа Николя Траоре Шарль Коло-Муани Рандаль   41' Луза Имран Чиривелья Педро   77' Саймон Мозес   83' (Жиротто Андрей (   83') Блас Людовик Кулибали Калифа   65' (Коко Маркус (   65')
Запасные: Коршья Себастьен Фабио да Сильва Лимбомбе Антони Петрич Денис Туре Абдулайе Де Са Роли Перейра Эмон Рено
Дюпе Максим Диаките Бафоде Деваст Себастьен Габриэльсен Рубен   85' (Нгуму Натан (   85'   87') Амьен-Аду Кельвен Деягере Брехт   78' (Ван ден Бомен Бранко (   78') Адли Амин Коне Куадио Мачадо Дейвер   70' Байо Вакун   53' Хили Рис   73' (Антист Жанис (   73'   81')
Запасные: Петтерссон Исак Санна Сам Спирингс Стейн Морейра Стивен Диарра Мусса Руо Антони
30 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тулуза, Нант
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