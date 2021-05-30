«Нант» остался в Лиге 1, хоть и проиграл второй стыковой матч

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30 Мая 2021, 21:06,
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Во Франции завершился повторный стыковой матч между «Нантом» и «Тулузой». Гол Вакуна Байо на 62-й минуте принес победу гостевой команде со счетом 1:0. Тем не менее, в новом сезоне Лиги 1 сыграет «Нант», который был сильнее противника в первом поединке - 2:1.
Ранее прямые путевки в Лигу 1 получили «Труа» и «Клермон». Высший дивизион покинули «Дижон» с «Нимом».
Протокол игры
|62' Байо Вакун (0:1)
Лафон Альбан • Аппиа Деннис • 5'Кастеллетто Жан-Шарль • Паллуа Николя • Траоре Шарль • Коло-Муани Рандаль • 41'Луза Имран • Чиривелья Педро • 77'Саймон Мозес 83' ( Жиротто Андрей ( 83') • Блас Людовик • Кулибали Калифа 65' ( Коко Маркус ( 65')
Запасные: Коршья Себастьен • Фабио да Сильва • Лимбомбе Антони • Петрич Денис • Туре Абдулайе • Де Са Роли Перейра • Эмон Рено
Дюпе Максим • Диаките Бафоде • Деваст Себастьен • Габриэльсен Рубен 85' ( Нгуму Натан ( 85' ) • 87'Амьен-Аду Кельвен • Деягере Брехт 78' ( Ван ден Бомен Бранко ( 78') • Адли Амин • Коне Куадио • Мачадо Дейвер • 70'Байо Вакун • 53'Хили Рис 73' ( Антист Жанис ( 73' ) 81'
Запасные: Петтерссон Исак • Санна Сам • Спирингс Стейн • Морейра Стивен • Диарра Мусса • Руо Антони
30 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тулуза, Нант