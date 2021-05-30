Почеттино собирается завершить сотрудничество с «ПСЖ»

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30 Мая 2021, 16:35,
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино уведомил руководство клуба о желании сменить место работы. Аргентинский специалист считается фаворитом на должность наставника «Реала», который активно ищет замену ушедшему Зинедину Зидану, при котором клуб ничего не выиграл в прошлом сезоне, сообщает Goal. Другими вероятными кандидатами считаются Антонио Конте и Рауль.
Еще один вариант для Почеттино - возвращение в «Тоттенхэм», который он недавно выводил в финал Лиги чемпионов, но вскоре был заменен на Жозе Моуринью, который не смог себя проявить в стане «шпор».
Действующий контракт Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Тоттенхэм, ПСЖ, Маурисио Почеттино
Кто и с какого будуна решил, что Почеттино - хороший тренер??? Хотя, пусть переходит в Реал - место вне лигочемпионской четвёрки будет гарантировано! А ещё лучше - пусть его купит зинид!!!
половина фанатов Юве орали что это мегатренер и давайте его к нам, что лучше Пирло будет. В итоге ушел в ПСЖ и такого убогого футбола с таким составом я еще не видывал.