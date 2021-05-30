Почеттино собирается завершить сотрудничество с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино уведомил руководство клуба о желании сменить место работы. Аргентинский специалист считается фаворитом на должность наставника «Реала», который активно ищет замену ушедшему Зинедину Зидану, при котором клуб ничего не выиграл в прошлом сезоне, сообщает Goal. Другими вероятными кандидатами считаются Антонио Конте и Рауль.

Еще один вариант для Почеттино - возвращение в «Тоттенхэм», который он недавно выводил в финал Лиги чемпионов, но вскоре был заменен на Жозе Моуринью, который не смог себя проявить в стане «шпор».

Действующий контракт Почеттино с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.