​Головин готов к переходу в топ-клуб Европы

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил о готовности перебраться в топ-клуб. При этом он отметил, что не зациклен на желании получить предложение от одного из европейских грандов.

«Позовут в топ-клуб - без раздумий пойду, нет - буду играть, где нужно», - приводит слова Головина sport24.

Напомним, что вот уже три сезона Александр Головин провёл в составе «Монако». В последнем чемпионате Франции монегаски заняли третье место и получили билет в квалификацию Лиги чемпионов.

30 мая Александр Головин отмечает день рождения. Полузащитнику российской сборной «стукнуло» 25 лет. Впрочем, пышно праздновать футболисту некогда – в настоящее время сборная готовится к Евро-2020 на сборе в Австрии.