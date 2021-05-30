​Головин готов к переходу в топ-клуб Европы

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30 Мая 2021, 12:07,
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил о готовности перебраться в топ-клуб. При этом он отметил, что не зациклен на желании получить предложение от одного из европейских грандов.
«Позовут в топ-клуб - без раздумий пойду, нет - буду играть, где нужно», - приводит слова Головина sport24.
Напомним, что вот уже три сезона Александр Головин провёл в составе «Монако». В последнем чемпионате Франции монегаски заняли третье место и получили билет в квалификацию Лиги чемпионов.
30 мая Александр Головин отмечает день рождения. Полузащитнику российской сборной «стукнуло» 25 лет. Впрочем, пышно праздновать футболисту некогда – в настоящее время сборная готовится к Евро-2020 на сборе в Австрии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Монако, Александр Головин
А созрел ли он для этого ,не думаю. Если и перейдёт в топ клуб ,то всё,будет греть скамейку по любому.