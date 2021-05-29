Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​«Лион» объявил о назначении Боша

29 Мая 2021, 19:42,

С первого дня июля главным тренером «Лиона» станет Петер Бош. Пресс-служба клуба объявила о подписании с 57-летним голландским специалистом трудового договора. Он рассчитан на два ближайших сезона.

Ранее Петер Бош работал с «Байером». Голландец был отправлен в отставку в марте. Что касается «Лиона», то с командой ранее работал Руди Гарсия. Француз ушёл с занимаемой должности по итогам завершившегося сезона, не сумев принести «Лиону» путёвку в Лигу чемпионов. В последнем туре Лиги 1 «ткачи» уступили дома «Ницце» и из-за этого не смогли обойти «Монако», финишировав четвёртыми.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лион, Петер Бош
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