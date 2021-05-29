Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Кейлор Навас вывихнул плечо

29 Мая 2021, 19:35,

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас не поможет сборной Коста-Рики в ближайших матчах. Об этом рассказал главный тренер костариканцев Рональд Гонсалес.

«Мы должны уважать информацию и отчёты, которые нам приходят из «ПСЖ». Врачи сообщили нам, что Навас вывихнул правое плечо», - рассказал рулевой сборной Коста-Рики, чьи слова приводит Marca.

Чуть больше недели назад Кейлор Навас получил приз лучшему вратарю сезона Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов.

Напомним, что «ПСЖ» занял второе место в завершившемся чемпионате Франции. Сезон парижане завершили с двумя трофеями – Кубком и Суперкубком Франции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Кейлор Навас
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