​Кейлор Навас вывихнул плечо

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас не поможет сборной Коста-Рики в ближайших матчах. Об этом рассказал главный тренер костариканцев Рональд Гонсалес.

«Мы должны уважать информацию и отчёты, которые нам приходят из «ПСЖ». Врачи сообщили нам, что Навас вывихнул правое плечо», - рассказал рулевой сборной Коста-Рики, чьи слова приводит Marca.

Чуть больше недели назад Кейлор Навас получил приз лучшему вратарю сезона Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов.

Напомним, что «ПСЖ» занял второе место в завершившемся чемпионате Франции. Сезон парижане завершили с двумя трофеями – Кубком и Суперкубком Франции.