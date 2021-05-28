​Икарди: «Я остаюсь в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди высказался по поводу слухов, которые связывают его со сменой клубной прописки ближайшим летом.

«По поводу моего будущего появляется много фейковых новостей. Это всё ложь. Я остаюсь в «ПСЖ». У меня долгосрочный контракт, и моё будущее – в «ПСЖ». Я очень люблю этот клуб и этот город», - приводит слова Икарди журналист Фабрицио Романо на своей страничке в Twitter.

Мауро Икарди выступает за «ПСЖ» с сентября 2019 года. В завершившемся сезоне аргентинец забил 13 голов и отдал 6 голевых передач на партнёров в 28 матчах во всех соревнованиях.