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​Представитель Неймара отрицает обвинения в сексуальном домогательстве

28 Мая 2021, 14:21,

В пятницу появилась информация о том, что разрыв контракта Неймара с Nike был связан с сексуальными домогательствами футболиста к одной из сотрудниц этой компании. Впрочем, представитель бразильца опроверг обвинения.

«Неймар будет решительно защищать от этих безосновательных обвинений. Это очень странный случай, когда обвинения появляются только через пять лет.

Как и в случае с аналогичными обвинениями Неймара со стороны бразильской модели в 2019 году, эти утверждения ложные», - цитирует представителя форварда «ПСЖ» Goal.com.

По словам представителя Неймара, контракт был расторгнут по коммерческим причинам.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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