​Представитель Неймара отрицает обвинения в сексуальном домогательстве

|
28 Мая 2021, 14:21,
|
|
В пятницу появилась информация о том, что разрыв контракта Неймара с Nike был связан с сексуальными домогательствами футболиста к одной из сотрудниц этой компании. Впрочем, представитель бразильца опроверг обвинения.
«Неймар будет решительно защищать от этих безосновательных обвинений. Это очень странный случай, когда обвинения появляются только через пять лет.
Как и в случае с аналогичными обвинениями Неймара со стороны бразильской модели в 2019 году, эти утверждения ложные», - цитирует представителя форварда «ПСЖ» Goal.com.
По словам представителя Неймара, контракт был расторгнут по коммерческим причинам.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Неймар