Неймар потерял крупного спонсора из-за обвинений в сексуальном домогательстве

Звезда французского «ПСЖ» Неймар лишился контракта с Nike. Бразильский футболист потерял спонсора из-за обвинений в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц компании.

Как отмечает Wall Street Journal, пять лет назад девушка поведала о том, что игрок принуждал ее к интиму во время работы над совместным рекламным проектом. Компания провела внутреннее расследование и прекратила сотрудничество с бразильцем еще летом прошлого года в одностороннем порядке.

Сторона Неймара отрицает все обвинения. Представитель игрока подчеркнул, что стороны разошлись по коммерческим разногласиям.