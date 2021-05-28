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Неймар потерял крупного спонсора из-за обвинений в сексуальном домогательстве

28 Мая 2021, 10:59,

Звезда французского «ПСЖ» Неймар лишился контракта с Nike. Бразильский футболист потерял спонсора из-за обвинений в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц компании.

Как отмечает Wall Street Journal, пять лет назад девушка поведала о том, что игрок принуждал ее к интиму во время работы над совместным рекламным проектом. Компания провела внутреннее расследование и прекратила сотрудничество с бразильцем еще летом прошлого года в одностороннем порядке.

Сторона Неймара отрицает все обвинения. Представитель игрока подчеркнул, что стороны разошлись по коммерческим разногласиям.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар
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