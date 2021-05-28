«ПСЖ» хочет пригласить Зидана

Француз Зинедин Зидан, покинувший вчера пост наставника мадридского «Реала», может продолжить карьеру у себя на родине. Согласно данным журналиста Николо Скиры, заинтересованность в его услугах проявляет руководство «ПСЖ».

Зидан может сменить у руля парижского гранда Маурисио Почеттино, которого сватают в мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, что «ПСЖ» неудачно выступил в сезоне-2020/2021. В чемпионате Франции команда уступила титул «Лиллю», а в Лиге чемпионов вылетела в полуфинале, проиграв по сумме двух поединков «Манчестер Сити». В активе клуба лишь победа в Кубке Франции.