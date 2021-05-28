Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«ПСЖ» хочет пригласить Зидана

28 Мая 2021, 08:13,

Француз Зинедин Зидан, покинувший вчера пост наставника мадридского «Реала», может продолжить карьеру у себя на родине. Согласно данным журналиста Николо Скиры, заинтересованность в его услугах проявляет руководство «ПСЖ».

Зидан может сменить у руля парижского гранда Маурисио Почеттино, которого сватают в мадридский «Реал» и лондонский «Тоттенхэм».

Напомним, что «ПСЖ» неудачно выступил в сезоне-2020/2021. В чемпионате Франции команда уступила титул «Лиллю», а в Лиге чемпионов вылетела в полуфинале, проиграв по сумме двух поединков «Манчестер Сити». В активе клуба лишь победа в Кубке Франции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Мая 2021, 09:02

Почеттино не мало времени дали, не? Утка, конечно, жирная! Не думаю, что руководство ПСЖ такое бестолковое, что допустит такую рокировку.

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