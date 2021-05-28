Жуниньо: «Депай хотел, чтобы мы создали команду вокруг него»

Технический директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано резко высказался о нападающем Мемфисе Депае.

«Депай хотел, чтобы мы создали команду вокруг него. Это не критика, у меня были прекрасные отношения с ним. Но с другой стороны, всё должно строиться вокруг него, а это очень сложно. Каждый игрок должен чувствовать, что одинаково важен для клуба. В мире есть всего четыре игрока, которые могут диктовать свои условия: Месси, Роналду, Неймар и Мбаппе. Если у вас есть один из них, то вы можете строить команду вокруг него. Извините, но я умаю, что Депай не дотягивает до их уровня. Ему нужно больше работать без мяча», - цитирует Жуниньо пресс-служба «Лиона».