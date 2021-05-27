Агент заявил о наличии интереса к Головину со стороны европейских клубов

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался насчет будущего 24-летнего футболиста.

В интервью изданию «Спорт-экспресс» представитель заявил, что полузащитника все устраивает в нынешнем клубе, но при этом он готов рассмотреть вариант перехода в другую команду. Клюев заявил об интересе к Александру со стороны других клубов, но не стал раскрывать деталей.

В прошлом сезоне российский полузащитник сыграл 26 поединков за монегасков, забил шесть голов и сделал девять ассистов. Головин связан с «Монако» контрактными обязательствами до 2024 года.