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Агент заявил о наличии интереса к Головину со стороны европейских клубов

27 Мая 2021, 08:55,

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался насчет будущего 24-летнего футболиста.

В интервью изданию «Спорт-экспресс» представитель заявил, что полузащитника все устраивает в нынешнем клубе, но при этом он готов рассмотреть вариант перехода в другую команду. Клюев заявил об интересе к Александру со стороны других клубов, но не стал раскрывать деталей.

В прошлом сезоне российский полузащитник сыграл 26 поединков за монегасков, забил шесть голов и сделал девять ассистов. Головин связан с «Монако» контрактными обязательствами до 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Головин
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