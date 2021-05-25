Галтье возглавит «Ниццу»

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье может возглавить другой французский клуб.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», Галтье близок к подписанию контракт с «Ниццей», которая интересуется специалистом с апреля. Ожидается, что соглашение будет достигнуто уже в ближайшие дни, осталось урегулировать лишь последние детали.

Отметим, что «Лилль» под руководством Галтье стал чемпионом в прошлом сезоне, но сегодня тренер объявил о своем уходе из клуба. «Ницца» заняла лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.