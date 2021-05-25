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Галтье объявил об уходе из «Лилля», клуб стал чемпионом Франции

25 Мая 2021, 20:25,

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение об уходе из «Лилля» и сегодня сообщил об этом президенту клуба. Мне сложно что-то сказать, но я уверен, что мое время здесь подошло к концу. Проведя четыре года в «Лилле», я почувствовал, что пришёл момент покинуть этот прекрасный и замечательный клуб», - цитирует Галтье RMC.

Отметим, что «Лилль» стал чемпионом Франции в этом сезоне, на втором месте расположился «ПСЖ», отставший от лидера на один зачетный балл. Бронзовые медали в свой актив занесли футболисты «Монако».

54-летний французский специалист возглавил «Лилль» в 2017 году.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лилль, Кристоф Галтье
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