​Мбаппе высказался о своём будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу своего будущего. Действующий контракт форварда с парижанами истекает в конце следующего сезона.

«Все знают, что у меня глубокая связь с моим клубом. Я хочу поблагодарить его, потому что я был никем, когда сюда приехал.

Я хочу побеждать, хочу, чтобы вокруг меня был прочный проект. Это самое главное. Я живу футболом, для меня спортивный проект очень важен.

Только один клуб в одном сезоне выигрывает Лигу чемпионов, но я должен чувствовать, что моя команда хочет побеждать. Мы обсудим с клубом и посмотрим что будем. Понимаю, что все ждут моего ответа, но мы будем всё делать постепенно», - цитирует Мбаппе Goal.com.