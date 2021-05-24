​Президент «ПСЖ»: «Мбаппе останется»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу будущего нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Для меня Килиан – игрок «ПСЖ», и он им останется. Я не переживаю», - заявил Аль-Хелаифи, чьи слова приводит в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, слухи регулярно связывают Килиана Мбаппе с «Реалом». Поговаривали, что талантливый форвард уже дал согласие на переход в мадридский клуб.

Действующий контракт 22-летнего Килиана Мбаппе, которого эксперты из transfermarkt оценивают в 160 миллионов евро, рассчитан до завершения следующего сезона.