​Президент «ПСЖ»: «Мбаппе останется»

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24 Мая 2021, 09:35,
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу будущего нападающего команды Килиана Мбаппе.
«Для меня Килиан – игрок «ПСЖ», и он им останется. Я не переживаю», - заявил Аль-Хелаифи, чьи слова приводит в Twitter известный итальянский журналист Фабрицио Романо.
Напомним, слухи регулярно связывают Килиана Мбаппе с «Реалом». Поговаривали, что талантливый форвард уже дал согласие на переход в мадридский клуб.
Действующий контракт 22-летнего Килиана Мбаппе, которого эксперты из transfermarkt оценивают в 160 миллионов евро, рассчитан до завершения следующего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Нассер Аль-Хелаифи