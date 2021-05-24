​Руди Гарсия покинул «Лион»

«Лион» не смог воспользоваться осечкой «Монако» в заключительном туре и остался без билета в Лигу чемпионов, проиграв на своём поле «Ницце» с результатом 2:3. После финального свистка Руди Гарсия объявил об уходе с тренерского мостика «ткачей».

«Этим вечером мы разочарованы. Это кошмарный сценарий. Это была моя последняя игра с «Лионом». Я бы хотел уйти, выведя клуб в Лигу чемпионов. На этом приключение заканчивается», - приводит слова Гарсии пресс-служба французского клуба.

«Лион» финишировал на 4 месте в турнирной таблице Лиги 1 и теперь представит Францию в Лиге Европы.