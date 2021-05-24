Головин побил личный рекорд результативности за сезон

Полузащитник «Монако» Александр Головин побил личный рекорд по системе «гол+пас» за сезон. В текущем году чемпионата Франции Александру удалось забить девять мячей и пять раз сыграть роль ассистента. До этого максимальным результатом для Головина были три гола и четыре результативные передачи за ЦСКА в сезоне 2016/17.

В сезоне 2002/21 «Монако» занял третье место в турнирной таблице. Бронзовые медали стали первым достижением для Головина во Франции. Теперь Александр должен присоединиться к сборной России, которая готовится к чемпионату Европы в Австрии.

Головин перебрался из ЦСКА в «Монако» в 2018 году за 30 миллионов евро.