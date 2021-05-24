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Головин побил личный рекорд результативности за сезон

24 Мая 2021, 00:47,

Полузащитник «Монако» Александр Головин побил личный рекорд по системе «гол+пас» за сезон. В текущем году чемпионата Франции Александру удалось забить девять мячей и пять раз сыграть роль ассистента. До этого максимальным результатом для Головина были три гола и четыре результативные передачи за ЦСКА в сезоне 2016/17. 

В сезоне 2002/21 «Монако» занял третье место в турнирной таблице. Бронзовые медали стали первым достижением для Головина во Франции. Теперь Александр должен присоединиться к сборной России, которая готовится к чемпионату Европы в Австрии. 

Головин перебрался из ЦСКА в «Монако» в 2018 году за 30 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Монако, Александр Головин
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