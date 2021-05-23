Мбаппе о своём будущем: «Мне нужен клуб, в котором я буду главной звездой»

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет, чтобы все коммуникации внутри клуба были выстроены вокруг него.

В интервью для Canal+ Мбаппе признался в любви к «ПСЖ», в котором он провёл уже четыре сезона. Однако форвард не отрицает, что в будущем возможны перемены, так как ему нужен клуб, который поставит Мбаппе на первое место в своём бизнес-проекте. Несмотря на это, игрок не забывает про спортивный принцип, пожелав выиграть ещё много трофеев.

21 мая появилась информация, что Мбаппе уже согласовал личный контракт с мадридским «Реалом». Ранее француз заявлял, что мечтает играть в составе «сливочных».