Ауа: «Возможно, матч против «Ниццы» станет моим последним в составе «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа не исключил, что матч против «Лиона» может стать для него последним за свой родной клуб.

«Возможно, это мой последний матч за «Лион», а может и нет. Я не думаю об этом перед такой важной игрой. Я играл не так много, как хотелось бы, изо всех сил пытался вернуться на поле после коронавируса. Довольно-таки странный сезон. Я доволен своей статистикой, чувствую себя хорошо и на 100% готов к ближайшей игре», - цитирует Ауа пресс-служба «Лиона».

Матч между «Лионом» и «Ниццей» состоится в воскресенье, 23 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.