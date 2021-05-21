Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ауа: «Возможно, матч против «Ниццы» станет моим последним в составе «Лиона»

21 Мая 2021, 23:23,

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа не исключил, что матч против «Лиона» может стать для него последним за свой родной клуб.

«Возможно, это мой последний матч за «Лион», а может и нет. Я не думаю об этом перед такой важной игрой. Я играл не так много, как хотелось бы, изо всех сил пытался вернуться на поле после коронавируса. Довольно-таки странный сезон. Я доволен своей статистикой, чувствую себя хорошо и на 100% готов к ближайшей игре», - цитирует Ауа пресс-служба «Лиона».

Матч между «Лионом» и «Ниццей» состоится в воскресенье, 23 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лион, Уссем Ауа
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола